La Municipalidad de Salta llevará adelante una nueva edición de «El Mercado en tu Barrio». La atención será este miércoles 8 de abril, de 10 a 16, en la Cancha La Rivera del barrio Santa Lucía, ubicada en Av. Santa Oliva y calle Santa Marta.

En la oportunidad, se ofrecerán productos frescos y de primera necesidad con descuentos de hasta un 30%. Los vecinos podrán encontrar una amplia variedad de productos: Frutas, verduras, pescado, lácteos, panificados, artículos de limpieza, entre otros.

Además de la oferta comercial, los vecinos podrán acceder a distintos servicios como vacunación antirrábica y el Móvil de Licencias de conducir.

Al respecto, Claudia Vilte, coordinadora de la Escuela de Emprendedores, manifestó: “Estamos llevando adelante una nueva edición El Mercado en tu Barrio, que ya tiene un sello propio de la Municipalidad. Es una propuesta que acerca a los productores locales con todos sus productos a los vecinos, generando diferencias de hasta un 30% en las compras».

La funcionaria indicó, además, que no solo se trata de la oferta de alimentos, sino también de acercar servicios municipales, lo que permite que las personas puedan resolver distintas necesidades en un mismo lugar.

Estás son algunas de las ofertas que estarán disponibles en «El mercado en tu barrio»:

Lácteos:

Leche entera y descremada:

1 unidad: $1400

5 unidades: $6750

12 unidades: $15600

Yogur entero:

1 unidad: $2200

4 unidades: $8600

Yogur bebible:

1 unidad: $2000

4 unidades: $7800

Queso de vaca: $14.000 el kg

Queso de cabra: $12.000 el kg

Salamines (picado fino y grueso): 20% de descuento llevando piezas enteras

Limpieza (Manclean SRL):

Combo limpieza ($11.000):

5 lts detergente

5 lts desodorante

5 lts lavandina

Combo lavado ($9.500):

5 lts jabón líquido

5 lts suavizante

Frutas y verduras:

Papa 2 kg: $1800

Cebolla 2 kg: $1500

Tomate 2 kg: $1500

Zanahoria: $1000 el kg

Zapallo 2 kg: $1000

Berenjena 2 kg: $1500

Lechuga: 2 x $1500

Morrón verde: $1200–1500 el kg

Pimiento rojo: $2000–2500 el kg

Palta 2 kg: $4000

Mandarina: 10 x $1000 / 12 x $2000

Limón: 12 x $1500

Banana: 12 x $2000–2500

Pera 2 kg: $4000

Manzana 2 kg: $5000

Panificados:

Facturas: 4 x $1000

Tiras: 5 x $1000

Tortillas: 7 x $1000

Pan de naranja (300 g): $800

Pan de anís (300 g): $800

Pan dulce (300 g): $800