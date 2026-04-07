"El mercado en tu barrio" llega al B° Santa Lucía
Este miércoles 8 de abril, de 10 a 16, en la Cancha La Rivera, Av. Santa Oliva y Santa Marta, se realizará una nueva edición de la propuesta municipal. El objetivo es que los vecinos accedan a productos de la canasta básica a precios promocionales. Además, estará presente el Móvil de Licencias y el equipo de Bienestar Animal.
Salta Hoy
07 / 04 / 2026
La Municipalidad de Salta llevará adelante una nueva edición de «El Mercado en tu Barrio». La atención será este miércoles 8 de abril, de 10 a 16, en la Cancha La Rivera del barrio Santa Lucía, ubicada en Av. Santa Oliva y calle Santa Marta.
En la oportunidad, se ofrecerán productos frescos y de primera necesidad con descuentos de hasta un 30%. Los vecinos podrán encontrar una amplia variedad de productos: Frutas, verduras, pescado, lácteos, panificados, artículos de limpieza, entre otros.
Además de la oferta comercial, los vecinos podrán acceder a distintos servicios como vacunación antirrábica y el Móvil de Licencias de conducir.
Al respecto, Claudia Vilte, coordinadora de la Escuela de Emprendedores, manifestó: “Estamos llevando adelante una nueva edición El Mercado en tu Barrio, que ya tiene un sello propio de la Municipalidad. Es una propuesta que acerca a los productores locales con todos sus productos a los vecinos, generando diferencias de hasta un 30% en las compras».
La funcionaria indicó, además, que no solo se trata de la oferta de alimentos, sino también de acercar servicios municipales, lo que permite que las personas puedan resolver distintas necesidades en un mismo lugar.
Estás son algunas de las ofertas que estarán disponibles en «El mercado en tu barrio»:
Lácteos:
Leche entera y descremada:
1 unidad: $1400
5 unidades: $6750
12 unidades: $15600
Yogur entero:
1 unidad: $2200
4 unidades: $8600
Yogur bebible:
1 unidad: $2000
4 unidades: $7800
Queso de vaca: $14.000 el kg
Queso de cabra: $12.000 el kg
Salamines (picado fino y grueso): 20% de descuento llevando piezas enteras
Limpieza (Manclean SRL):
Combo limpieza ($11.000):
5 lts detergente
5 lts desodorante
5 lts lavandina
Combo lavado ($9.500):
5 lts jabón líquido
5 lts suavizante
Frutas y verduras:
Papa 2 kg: $1800
Cebolla 2 kg: $1500
Tomate 2 kg: $1500
Zanahoria: $1000 el kg
Zapallo 2 kg: $1000
Berenjena 2 kg: $1500
Lechuga: 2 x $1500
Morrón verde: $1200–1500 el kg
Pimiento rojo: $2000–2500 el kg
Palta 2 kg: $4000
Mandarina: 10 x $1000 / 12 x $2000
Limón: 12 x $1500
Banana: 12 x $2000–2500
Pera 2 kg: $4000
Manzana 2 kg: $5000
Panificados:
Facturas: 4 x $1000
Tiras: 5 x $1000
Tortillas: 7 x $1000
Pan de naranja (300 g): $800
Pan de anís (300 g): $800
Pan dulce (300 g): $800