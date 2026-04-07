Este miércoles 8 de abril, a partir de las 17 horas, el Parque del Bicentenario será el punto de encuentro para la tercera edición del Festival Chango Nieto “Por amor a la gente”, una propuesta cultural que conjuga música, identidad y compromiso social en un espacio abierto y gratuito.

La programación se desarrollará a lo largo de la tarde con la participación de una destacada grilla de artistas que darán vida a un recorrido sonoro diverso y representativo del cancionero popular. Dirán presente Oscar "Chaqueño" Palavecino, Facundo Toro y Guillermo Novellis “La Mosca”, junto a Carla Nieto y Luna Nieto, quienes aportarán una mirada generacional a la escena. También subirán al escenario Canto Cuatro, Los Aimo, Paola Arias y el grupo Son Ellas, en una propuesta que integra distintas voces y estilos.

El encuentro continuará con la participación de Miguel Ángel Toro, Alma Carpera, Gaby Morales e India Menéndez, sumando a Marcela Ceballos y Marina Cornejo en un entramado artístico que pone en valor la identidad regional. Belén Herrera y Juan Carlos Díaz Cuello se suman a esta celebración, al igual que Sarita Flores, Salta Folk y Brenda Sosa, consolidando una grilla amplia y representativa.

La jornada también contará con la presencia de Joel Fernández, Tsuyoi y Viday, además de Huellah y Terrales, completando una programación pensada para todos los públicos. En representación de SADAIC estará Roberto Ternán, acompañando institucionalmente el desarrollo del evento, mientras que la conducción estará a cargo de Rolando Soria, quien guiará cada momento del festival.

Este festival solidario se presenta como un espacio de encuentro donde la música no solo es expresión artística, sino también un puente que une generaciones, territorios y emociones. Con una convocatoria abierta y espíritu comunitario, la propuesta invita a compartir, celebrar y sostener vivas las raíces culturales a través del arte.

