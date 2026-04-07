Salta consolida su conectividad aérea con la reanudación de los vuelos directos a Rosario

En el marco del fortalecimiento de la red aerocomercial, quedó operativa la conexión aérea directa entre Salta y Rosario. El servicio, a cargo de Aerolíneas Argentinas, cuenta con dos frecuencias semanales que facilitan el intercambio entre ambos destinos.

Las operaciones se realizan los días martes y sábados sin escalas, utilizando aeronaves Embraer E190 con capacidad para 96 pasajeros. La recuperación de este trayecto estratégico vincula a la provincia con uno de los principales centros emisores de turistas del país, ampliando el horizonte de oportunidades para los rubros gastronómico y cultural.

Esta iniciativa representa un avance clave para afianzar a Salta como un destino competitivo en el NOA, mejorando la accesibilidad y estimulando el movimiento de viajeros durante todo el año. Al respecto, la Municipalidad de Rosario celebró la medida, destacando el histórico interés de sus ciudadanos por los paisajes, la identidad y la oferta salteña.

Con esta incorporación, la provincia se posiciona como un nodo logístico esencial en el norte argentino, con enlaces directos a seis destinos nacionales, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Iguazú y Neuquén, y tres internacionales: Lima, Asunción y Panamá.

Este crecimiento es fruto del trabajo articulado entre el ámbito público y el privado, bajo una estrategia de desarrollo federal que busca potenciar el empleo y la competitividad. De esta manera, a través de una mayor oferta de vuelos y una promoción sostenida, Salta reafirma su lugar como uno de los destinos más elegidos de la Argentina.