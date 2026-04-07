Diputados rechazó tratar sobre tablas la intervención de La Merced

La Cámara de Diputados de Salta rechazó tratar sobre tablas el proyecto que propone intervenir el municipio, una iniciativa que había generado fuerte expectativa por la urgencia del contexto.

El pedido para abordar el proyecto de manera inmediata fue impulsado por el bloque de La Libertad Avanza, que buscaba evitar el paso por comisiones y avanzar directamente en el recinto. Sin embargo, el oficialismo se opuso y frenó la moción, argumentando la complejidad del escenario y la necesidad de un análisis más profundo.

"Vamos a rechazar el tratamiento sobre tablas, habida cuenta que hoy el proyecto está tomando estado parlamentario y corresponde que actúen los resortes constitucionales, como el Concejo Deliberante", sostuvo el diputado Germán Rallé, en representación del saencismo.

La decisión implica que la iniciativa seguirá el camino legislativo habitual, con debate en comisiones antes de llegar al recinto, lo que dilata cualquier definición inmediata sobre la intervención.

Un proyecto en medio de una crisis profunda

El proyecto en cuestión fue presentado por los diputados Jorge de la Zerda y Luis Fernando Albeza, junto al senador Gonzalo Caro Dávalos, y plantea la intervención del Departamento Ejecutivo municipal hasta diciembre de 2027.

La iniciativa establece el desplazamiento del intendente y la designación de un interventor por parte del Gobierno provincial, con el objetivo de restablecer el orden institucional en la localidad.

El texto se apoya en el artículo 179 de la Constitución de Salta, que habilita este tipo de medidas ante situaciones de "crisis o gravedad institucional".

El trasfondo: muerte, protestas y ruptura social

El impulso del proyecto está directamente vinculado al clima de tensión que se vive en La Merced desde la muerte del niño de 5 años, atropellado por una camioneta vinculada al entorno del intendente.

El hecho desató una fuerte reacción social, con protestas, cortes de ruta, quema de cubiertas y enfrentamientos con la policía, además de heridos y detenidos.

Según los fundamentos del proyecto, estos episodios expusieron una "crisis de autoridad" y una ruptura del vínculo entre el gobierno municipal y la comunidad, en un contexto que ya venía marcado por denuncias judiciales, conflictos internos y cuestionamientos a la gestión.

Fuente: El Tribuno