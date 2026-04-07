El presidente del directorio de SAETA, Claudio Mohr, anunció que en los próximos días la empresa aplicará cambios en el beneficio de transbordo para los usuarios de toda el área Metropolitana.

La medida que aún no tiene fecha de aplicación precisa, apunta a lograr un mayor resguardo de la actividad dado el fuerte incremento del costo del sistema.

En este sentido Mohr explicó que el transbordo dejará de tener costo cero para los usuarios de boleto común pero sí tendrá un descuento mientras se respete el tiempo ventana de una hora entre viajes.

El nuevo esquema se aplicará del siguiente modo: Los usuarios de boleto común abonarán el pasaje inicial y, dentro de la hora siguiente accederán a una bonificación del 50% del valor del pasaje en la segunda unidad.

En el caso de los usuarios que cuenten con el beneficio de Pase Libre, (estudiantes, jubilados o pensionados) el transbordo dejará de tener costo cero para el usuario cobrándose un nuevo pasaje que se descontará del cupo asignado a cada grupo.

