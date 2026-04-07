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EN VIVO 09:00 a 13:1 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

Toda la programación

Un camión quedó atascado en la Ruta Nacional 51 y generó inconvenientes

Ocurre a la altura del paraje El Alisal. El vehículo presenta desperfectos mecánicos y perdió las ruedas de tracción, según lo confirmado por oyentes de Radio Salta.

Salta Hoy

07 / 04 / 2026

 

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En la ruta solo hay una mano transitable, cerca de Abra Blanca. 

Las autoridades piden a los conductores transitar con precaución. 

Una máquina llegó al lugar para liberar el paso, mientras se estima que en breve el tránsito quedará habilitado.

 

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