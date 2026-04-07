Un camión quedó atascado en la Ruta Nacional 51 y generó inconvenientes
Ocurre a la altura del paraje El Alisal. El vehículo presenta desperfectos mecánicos y perdió las ruedas de tracción, según lo confirmado por oyentes de Radio Salta.
Salta Hoy
07 / 04 / 2026
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En la ruta solo hay una mano transitable, cerca de Abra Blanca.
Las autoridades piden a los conductores transitar con precaución.
Una máquina llegó al lugar para liberar el paso, mientras se estima que en breve el tránsito quedará habilitado.