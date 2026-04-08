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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Desde hoy, viajar en colectivo costará $1.450

El monto que se mantendrá como tarifa plana para los once municipios que componen el área Metropolitana de Salta, sin importar su distancia con la ciudad de Salta. 

Salta Hoy

08 / 04 / 2026

 

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En cumplimiento por lo dispuesto por la Autoridad Metropolitana de Transporte, desde el primer servicio de hoy miércoles 8 de abril, el costo del boleto de colectivo ascenderá a $1.450.

Cabe destacar que se mantienen vigentes también los beneficios establecidos en el marco de Pase Libre.

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