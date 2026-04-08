Otra vez choque en cadena en la Circunvalación Oeste

[Foto gentileza Dario El Tribuno]

Radio Salta confirmó que alrededor de las 7:40, los alertas llegaron al Sistema de Emergencias por lo que había ocurrido en la autopista, donde se registraron solo daños materiales.

La hipótesis es la alta velocidad y el no respeto de distancia de frenado, teniendo en cuenta que no llovía al momento del accidente.

El tránsito vehicular era por media calzada hasta que retiren los 5 vehículos involucrados en este choque en cadena.