Otra vez choque en cadena en la Circunvalación Oeste
Ocurrió a la altura del predio de Gimnasia y Tiro. Estuvieron involucrados cinco vehículos entre autos y camionetas.
Salta Hoy
08 / 04 / 2026
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[Foto gentileza Dario El Tribuno]
Radio Salta confirmó que alrededor de las 7:40, los alertas llegaron al Sistema de Emergencias por lo que había ocurrido en la autopista, donde se registraron solo daños materiales.
La hipótesis es la alta velocidad y el no respeto de distancia de frenado, teniendo en cuenta que no llovía al momento del accidente.
El tránsito vehicular era por media calzada hasta que retiren los 5 vehículos involucrados en este choque en cadena.