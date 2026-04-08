Operaba en el Valle de Lerma: Desarticulan la banda criminal más grande de robo de ganado

La organización delictiva actuó en distintas localidades. Se realizaron 16 allanamientos, con la detención de 10 personas vinculadas a los hechos.

Están acusados de asociación ilícita con delito de abigeato.

Los investigadores descubrieron que la carne se vendía en carnicerías de Barrio Castañares y Barrio El Huaico.

La investigación se originó por distintos robos de ganado registrados en Rosario de Lerma, Chicoana, El Carril, San Agustín, Cerrillos, La Silleta, Campo Quijano y San Lorenzo.

A partir de estas actuaciones, se logró identificar el funcionamiento de una organización criminal con roles definidos, integrada en algunos casos por miembros con vínculos familiares, que operaba mediante recursos específicos para la sustracción de animales y su posterior faenamiento clandestino.