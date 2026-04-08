Cordero para Pascuas: Un hombre fue estafado en Rosario de Lerma

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Un supuesto vendedor respondió y acordaron un precio de 68 mil pesos.

Luego el estafador pidió un adelanto de 25 mil pesos, que el hombre transfirió.

Posteriormente, el delincuente solicitó 10 mil pesos más, que también fueron enviados.

Al darse cuenta de la estafa, el hombre denunció el hecho en la policía y espera recuperar su dinero.