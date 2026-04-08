Festival Chango Nieto: Música y cultura en el Parque del Bicentenario

La programación incluirá artistas destacados como Oscar "El Chaqueño" Palavecino, Facundo Toro y Guillermo Novellis de La Mosca.

También participarán Carla y Luna Nieto, junto a Canto Cuatro, Los Aimo, Paola Arias y Son Ellas, entre otros.

El festival busca celebrar la identidad cultural y fomentar la unión a través de la música.