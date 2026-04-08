Festival Chango Nieto: Música y cultura en el Parque del Bicentenario
Este miércoles desde las 17:00 el parque de la zona norte será el escenario de la tercera edición del Festival Chango Nieto “Por amor a la gente”. La jornada contará con una amplia variedad de voces y estilos musicales. Comenzará a las 17 horas y es gratuito.
Salta Hoy
08 / 04 / 2026
VER GALERÍA
La programación incluirá artistas destacados como Oscar "El Chaqueño" Palavecino, Facundo Toro y Guillermo Novellis de La Mosca.
También participarán Carla y Luna Nieto, junto a Canto Cuatro, Los Aimo, Paola Arias y Son Ellas, entre otros.
El festival busca celebrar la identidad cultural y fomentar la unión a través de la música.