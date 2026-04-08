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Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Festival Chango Nieto: Música y cultura en el Parque del Bicentenario

Este miércoles desde las 17:00 el parque de la zona norte será el escenario de la tercera edición del Festival Chango Nieto “Por amor a la gente”. La jornada contará con una amplia variedad de voces y estilos musicales. Comenzará a las 17 horas y es gratuito.

Salta Hoy

08 / 04 / 2026

 

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La programación incluirá artistas destacados como Oscar "El Chaqueño" Palavecino, Facundo Toro y Guillermo Novellis de La Mosca. 

También participarán Carla y Luna Nieto, junto a Canto Cuatro, Los Aimo, Paola Arias y Son Ellas, entre otros. 

El festival busca celebrar la identidad cultural y fomentar la unión a través de la música.

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