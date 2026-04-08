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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Vecinos se unen por Tomás este miércoles 8 de abril

Convocaron a una marcha para pedir justicia por el chico de 5 años atropellado en La Merced. Será a las 20:00 en la plaza de la iglesia de esa localidad.

Salta Hoy

08 / 04 / 2026

 

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Los vecinos se reunirán para mostrar su apoyo a la familia del pequeño fallecido, atropellado por la camioneta del intendente. 

El vehículo era conducido por el chofer, quien continúa detenido mientras avanza la investigación. 

La comunidad busca que este caso no quede impune. 

Se espera una gran participación de los habitantes de la zona. 

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