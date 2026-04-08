La Intervención de La Merced pasa a comisiones

Dijo en la sesión de este martes que el pedido de intervención no se basa exclusivamente en el accidente, sino en el conjunto de situaciones que afectan a la comunidad.

“La Constitución habilita este tipo de medidas cuando hay gravedad institucional, y entendemos que eso es lo que ocurre hoy en La Merced", manifestó.

Explicó que ahora el proyecto ingresó formalmente a la legislatura y que ahora será analizado en las comisiones correspondientes.

Indicó que a la comunidad molestó mucho la protección que se le dio al chofer del intendente luego del accidente. “También generó gran indignación la forma en que la policía reprimió a los vecinos que pedían justicia por la muerte de la criatura”, subrayó el diputado Albeza.

El legislador comentó que “el accidente fue la gota que colmó el vaso y causó una gran conmoción social entre los vecinos mercedeños”.

Para Albeza “la gravedad institucional está marcada por varios hechos previos y todo eso podría motivar la intervención”.

Indicó que la población de La Merced no cree en la palabra del intendente Javier Wayar quien pidió justicia en un comunicado publicado porque en el pasado “protegió al mismo chofer en un acto de acoso sexual”.