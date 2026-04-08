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Colocarán cámaras de seguridad en la reserva de San Lorenzo

Será luego de varios casos de deportistas, turistas y vecinos que se extraviaron en la zona de los cerros en los últimos meses.

Salta Hoy

08 / 04 / 2026

 

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En el último evento, 19 personas que hacían trekking nocturno -y que dicen que no estaban perdidos-, alertaron a los vecinos, quienes denunciaron su presencia y eso obligó a la actuación de la fuerza policial.

Así recordó el curioso caso, Diego Amante, director de Turismo de San Lorenzo.

El funcionario dijo que día a día crece el número de personas que buscan hacer senderismo en San Lorenzo, incluso muchos quieren hacerlo de noche o de madrugada con el objetivo de ver el amanecer.

“Nosotros les decimos que se registren en la oficina y si la oficina está cerrada, deben hacerlo a través del código QR”, indicó Amante.

Por otro lado mencionó que la comuna sanlorenceña trabaja para instalar cámaras de seguridad distribuidas en lugares claves de la reserva.

 

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