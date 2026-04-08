Colocarán cámaras de seguridad en la reserva de San Lorenzo
Será luego de varios casos de deportistas, turistas y vecinos que se extraviaron en la zona de los cerros en los últimos meses.
Salta Hoy
08 / 04 / 2026
En el último evento, 19 personas que hacían trekking nocturno -y que dicen que no estaban perdidos-, alertaron a los vecinos, quienes denunciaron su presencia y eso obligó a la actuación de la fuerza policial.
Así recordó el curioso caso, Diego Amante, director de Turismo de San Lorenzo.
El funcionario dijo que día a día crece el número de personas que buscan hacer senderismo en San Lorenzo, incluso muchos quieren hacerlo de noche o de madrugada con el objetivo de ver el amanecer.
“Nosotros les decimos que se registren en la oficina y si la oficina está cerrada, deben hacerlo a través del código QR”, indicó Amante.
Por otro lado mencionó que la comuna sanlorenceña trabaja para instalar cámaras de seguridad distribuidas en lugares claves de la reserva.