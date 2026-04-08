Finalizó la reconstrucción del femicidio del barrio El Tipal

[Fotos gentileza diario El Tribuno]

La medida fue solicitada por la defensa del imputado y comenzó pasadas las 8:30 con la presencia de las partes y del imputado José Figueroa.

Según comentó el periodista Pablo Juarez manifestó que los medios de comunicación sufrieron restricciones para la cobertura.

El cronista manifestó además que no se realizó la reconstrucción con un muñeco y lo hicieron en su reemplazo con una funcionaria con características físicas similares a la víctima.

Juárez dijo que el relato del imputado no convence a la querella ni a la fiscalía y dio detalles de los peritos que participaron.

“Lo que vimos en la reconstrucción no coincide con la autopsia”, expresó el abogado de la querella, Jorge Ovejero.

El abogado de la querella además comentó por qué se tomó la decisión de cambiar un maniquí por una funcionaria.

Ovejero indicó que hay muchas contradicciones entre la prueba realizada hoy y numerosos informes técnicos que forman parte de los expedientes.

Finalmente el abogado querellante explicó que la reconstrucción se realizó exclusivamente en el interior de la casa donde ocurrieron los hechos.