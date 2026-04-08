El Gobierno provincial reforzó su compromiso con HIRPACE

El ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún recorrió las instalaciones de HIRPACE, en donde dialogó con los empleados de la institución para conocer las tareas diarias y la situación financiera por la que atraviesa.



Durante la recorrida, el personal y directivos destacaron el continuo acompañamiento financiero desde el Gobierno provincial. Por su parte, el funcionario provincial aseguró la continuidad del apoyo por parte del Poder Ejecutivo, como una premisa del gobernador Gustavo Sáenz.

Por último, junto a la presidenta de la Comisión Directiva, Amalia Peralta, el ministro Jarsún destacó la tan loable tarea que realiza diariamente la institución a través de los más de 90 empleados que ahí se desempeñan.

Participó también de la recorrida el médico neurólogo, José María Benavent.

