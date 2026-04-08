Este sábado en San Luis habrá un “Gran Patio Criollo”

La Municipalidad realizará este sábado 11 de abril la propuesta del “Gran Patio Criollo”, será en la plaza San Luis Gonzaga de Valle Hermoso.

Para el evento estarán presentes Viviana Báez, el bandoneonista Nestor Saavedra, grupo “Juglares”, además de academias folclóricas invitadas.

También habrá una feria de emprendedores de la zona, quienes deseen sumarse podrán comunicarse al 3872266178.

María Juncosa, titular de la Coordinación General de Relaciones Comunitarias, extendió la invitación para todos los vecinos de la zona sur y alrededores puedan vivir un momento entre mates y buena compañía.