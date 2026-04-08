Fortalecen la seguridad en viajes estudiantiles

A través de la Dirección General de Control de Servicios Turísticos, el Ministerio de Turismo y Deportes mantuvo una reunión con representantes de la Comisión de Turismo Estudiantil de la ASAT, con el objetivo de coordinar acciones de comunicación dirigidas a la comunidad y, especialmente, a docentes y organizadores.

Durante el encuentro, encabezado por la directora Cecilia Ruiz, se avanzó en la planificación de estrategias para difundir información clave vinculada a la organización de estos traslados, promoviendo prácticas seguras en cumplimiento de la normativa vigente.

En este marco, se recordó que los servicios deben contratarse exclusivamente mediante agencias habilitadas que cuenten con el Certificado Nacional de Autorización para Operadores de Turismo Estudiantil, requisito indispensable para garantizar la legalidad de las prestaciones y la protección de los alumnos. Dicha certificación puede verificarse a través del sitio oficial https://estudiantil.yvera.tur.ar/estudiantil/operadores.

Desde la Asociación señalaron que es fundamental que estos viajes se realicen bajo el marco legal actual, advirtiendo que sólo las agencias con certificación nacional están facultadas para operar en este rubro, lo que garantiza seguridad y respaldo. Asimismo, destacaron el trabajo articulado con la Provincia para promover un turismo responsable y protegido.

Cabe destacar que la actividad se encuentra regulada por la Ley Nacional N° 25.599, que establece los estándares de calidad y seguridad tanto para viajes de estudios como de egresados. Finalmente, se remarcó la importancia de que los contratos incluyan información detallada sobre prestadores, destinos y fechas, además de las coberturas obligatorias de responsabilidad civil, accidentes personales, asistencia médica y seguro de caución.