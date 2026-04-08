El CIC de Santa Cecilia reconoció a 23 veteranos de Malvinas

La Municipalidad, a través de la Coordinación General de Relaciones Comunitarias, realizó un homenaje a los veteranos de la guerra de Malvinas. El acto fue en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Santa Cecilia, zona sudeste.

Durante el acto, alumnos del taller de canto interpretaron el himno y la marcha a Malvinas. Además, algunos VGM (Veteranos de Guerra de Malvinas) compartieron sus vivencias y experiencias cargadas de mucha emoción.

Algunos de los homenajeados fueron Sergio Yapura (Pte. Centro de Ex Combatientes Salta) junto a Néstor Barrios, Héctor Boico, Jorge Santi, Omar González, Victor Armas, Hilario Flores, Florencio Laxi, Eduardo Cal, Roberto Carabajal, Elio Guantay, Victor Cerrano, Esteban Nolasco, Miguel Vais, Miguel Soldevila, Hugo Cruz, Jorge Pastrana, José Luis Ramírez, Gustavo Mamani, Carlos Alberto Condori, David Subelza, Pedro Arjona y Miguel Alegre.

Durante el acto, Esteban Nolasco, VGM expresó: “nosotros tenemos presentes a los 34 salteños caídos. Mientras estemos de pie seguiremos hablando de las islas, defendiendo los derechos que nos corresponde. Somos hijos de salteños que defendimos la Patria”, expresó.

Por su parte, Jorge Santi, VGM, manifestó que el homenaje realizado por la Municipalidad es una caricia al alma. “A 44 años de la gesta, poner en agenda la malvinización en los barrios es fundamental. Las Malvinas son y serán siempre de Argentina”.

De esta manera, la Municipalidad reafirma el compromiso con la memoria de la gesta de Malvinas mediante acciones de reflexión, respeto y unidad.