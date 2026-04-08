Irán volvió a prohibir el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz

Irán suspendió el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque israelí contra el Líbano, informó el miércoles la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

El primer buque cruzó el estrecho de Ormuz con el "permiso" de Irán después de que entrara en vigor una tregua entre Estados Unidos e Irán a primera hora del miércoles, según la información que brindaron medios iraníes.

El servicio de seguimiento de buques MarineTraffic también informó en X que se reanudaron los movimientos de embarcaciones en el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego.

Aclaración de Trump

Minutos después de que se conociera esta noticica, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que Líbano no está incluido en el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán.

A esto siguió una declaración del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, según quien las fuerzas armadas estadounidenses estaban preparadas para cumplir la amenaza del presidente Donald Trump de acabar con la "civilización entera" de Irán si no se alcanzaba un acuerdo de alto el fuego.

Al ser preguntado durante una rueda de prensa en el Pentágono sobre la amenaza de Trump de que "una civilización entera moriría" si no se llegaba a un acuerdo, Hegseth afirmó: "Teníamos un objetivo fijado, listo para atacar, de infraestructura, puentes y centrales eléctricas".

"(Trump) finalmente dijo: 'Podemos quitárselo todo. Les quitaremos su capacidad de exportar energía y las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen la capacidad de atacar esas cosas con impunidad', continuó.

Y redondeó: “Ese tipo de amenaza fue lo que los llevó al punto en el que, en efecto, dijeron: 'De acuerdo, queremos cerrar este trato'”.

Trump amenazó en las redes sociales el martes por la mañana con que la "civilización entera" de Irán "morirá esta noche y jamás volverá".

Los ataques en el Líbano: la operación "Oscuridad Eterna"

Aviones de combate israelíes lanzaron una serie de ataques aéreos en todo el Líbano hoy e impactaron en múltiples regiones, incluidos barrios densamente poblados en la capital, Beirut, de acuerdo con informes preliminares.

Los ataques causaron un gran número de víctimas, aunque aún no se publicaron cifras oficiales.

Los equipos de defensa civil están realizando búsquedas en los edificios dañados y asistiendo a los heridos mientras continúan las operaciones de rescate.

Hospitales de Beirut y sus alrededores emitieron llamados urgentes para donaciones de sangre de todos los tipos.

El médico personal advirtió que los suministros se están agotando rápidamente ante el creciente número de civiles heridos.

Cientos de personas murieron o resultaron heridas en los ataques aéreos, mencionó el ministro de Salud, Rakan Nassereddine.

Luego de los ataques, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, pidió a los aliados del país ayudar a detener los bombardeos "por todos los medios disponibles", y subrayó la urgencia del apoyo internacional para restablecer la calma.

El presidente libanés, Joseph Aoun, también instó a la comunidad internacional a actuar, y señaló que los repetidos ataques demuestran un desprecio por el derecho y los acuerdos internacionales. Acusó a Israel de violar en repetidas ocasiones los compromisos de alto al fuego durante los últimos 15 meses.

El ejército israelí señaló que los ataques son parte de una nueva operación, denominada "Oscuridad Eterna".

Afirmó que la campaña tiene como objetivo centros de comando y control de Hizbulá en el sur y el este de Líbano, así como en Beirut.

Estados Unidos e Irán anunciaron esta madrugada un alto al fuego de dos semanas.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que Israel cumplirá la tregua, pero que seguirán las operaciones militares en el Líbano.