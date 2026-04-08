Este viernes inician las celebraciones en Sumalao

Este viernes dará inicio la celebración de los "Siete Viernes" en honor al Cristo de Sumalao, que cada semana reúne a fieles en misas y rezos de novena que se desarrollan en la Iglesia local, en el municipio de La Merced.

Como todos los años, SAETA estableció servicios que partirán desde el Teleférico en los horarios previos a la celebración de cada misa.

El detalle es el siguiente:

Los días 10, 17 y 24 de abril; 1, 8, 15 y 22 de mayo habrá servicios especiales para las misas de 9, 11 y 17 hs, que partirán hacia Sumalao a las 7.30; 9:25; 9:35; 9:45; 15:25; 15:35 y 15:45hs. La salida desde Sumalao hacia la ciudad de Salta está programada para las 10.30; 12.40; 12.50; 13.00; 18.25; 18.35 y 18.45hs.

Los días domingo12 y 26 de abril y 3 de mayo, para la misa de las 17hs, los coches partirán desde el Teleférico a las 15.40 y emprenderán su regreso a Salta a las 18.40hs.

El costo del pasaje es de $1450.