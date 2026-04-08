Fútbol de los Barrios: se definieron los semifinalistas

El certamen de Fútbol de los Barrios atraviesa un momento crucial. Luego de los resultados obtenidos en la jornada de anoche, quedaron establecidos los conjuntos que integrarán el cuadro de semifinales en la categoría de varones.

En uno de los cruces, Barrio Norte Grande se impuso con autoridad por 3 a 1 ante Barrio El Círculo, garantizando así su boleto a la siguiente ronda. En tanto, Barrio Autódromo se ubicó entre los cuatro mejores tras igualar en el tiempo reglamentario y prevalecer en una ajustada definición por penales.

Con estos resultados, la competencia entra en su recta final, consolidándose como una de las iniciativas deportivas con mayor convocatoria. El torneo no solo destaca por lo competitivo, sino por su rol en la promoción de la integración, el sentido de pertenencia y el fomento del deporte en diversos puntos de la ciudad.

Al respecto, el coordinador del evento, Adrián Cuadrado, resaltó el desempeño de las delegaciones: “El torneo exhibe un gran nivel futbolístico y una asistencia masiva de las barriadas, lo cual es un fiel reflejo del trabajo social que se realiza en cada comunidad”.

Del mismo modo, el funcionario subrayó el impacto social de la liga: “Esta propuesta genera espacios de encuentro, inclusión y acompañamiento, donde la actividad física se transforma en una herramienta esencial para fortalecer vínculos y valores compartidos”.

El cronograma continuará el viernes 17, a las 21:30, en la sede de la Secretaría de Deportes, donde se llevarán a cabo los sorteos oficiales para determinar los cruces que definirán a los grandes finalistas.