Retiraron 40 toneladas de chatarras en Costanera y San José

En el marco del plan de lucha contra el Dengue, la Municipalidad llevó adelante un nuevo operativo de descacharrado con el objetivo de erradicar todo tipo de elemento que favorezca la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, trasmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

Lucila Lencina, del equipo de Residuos Especiales, explicó que “de manera articulada entre diversas áreas del Gobierno provincial y el municipal estamos recorriendo distintos barrios de la ciudad capital mediante el operativo de descacharrado”. Hoy se lograron retirar 40 toneladas sumando casi dos mil desde que inició el operativo en el 2024.

“Los lugares de donde retiramos las chatarras son definidos según el mapa epidemiológico que marca casos sospechosos o confirmados”, remarcó Lencina, quien agregó que “en esta ocasión, como estaba previsto, trabajamos en los barrios Costanera y San José”.

Para coordinar el operativo, el personal de la Patrulla Ambiental Municipal, de Atención Primaria de la Salud (APS) y de Salud Provincial, avisaron puerta a puerta a las familias de las zonas involucradas.

Organizaron y participaron: Municipalidad de Salta a través de la Dirección de Residuos Especiales, Patrulla Ambiental, personal del 105 y Espacios Verdes; Gobierno de la provincia a través de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, de la Dirección de APS (Atención Primaria de la Salud) y la Policía Comunitaria; Ministerio de Salud de ⁠Nación a través del Programa de Vectores y el Ejército Argentino.