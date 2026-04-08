La Municipalidad suma la cremación gratuita para personas carentes de recursos

Con el objetivo de acompañar a las familias y brindar soluciones concretas en momentos de duelo, el intendente Emiliano Durand dispuso que el servicio municipal de sepelio incorpore, a partir de la fecha, la opción de cremación gratuita para personas carentes de recursos.

El servicio será coordinado por la Dirección de Servicios Fúnebres, que brinda asistencia integral, incluyendo la provisión del ataúd, capilla ardiente, traslado y sala velatoria en el cementerio de la Santa Cruz.

Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social, remarcó la importancia de esta política pública: “El Estado está presente para aliviar esta carga económica. Entendemos que un servicio fúnebre tiene hoy un costo muy elevado. La cremación será sin cargo”.

Para garantizar la transparencia, se informó que el trámite es estrictamente personal para familiares directos, quienes deberán presentar la documentación que acredite el domicilio en la ciudad, tanto del solicitante como de la persona fallecida.

La Dirección de Servicios Fúnebres dispuso una línea telefónica de atención disponible las 24 horas: 3874677258.