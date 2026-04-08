Ratificaron el compromiso con el régimen de tolerancia cero de alcohol en conductores

Durante el tratamiento, el concejal Gustavo Farquharson, explicó que el pronunciamiento surge a partir de proyectos presentados en el ámbito provincial que proponen modificar el régimen vigente de alcohol cero al volante. En ese sentido, expresó: “Nos pareció muy oportuno dar nuestra opinión como concejales, como parte de una ciudad que viene implementando esta política que consideramos fundamental”, subrayando que se trata de “una política de salud pública, de seguridad pública y vial”. Asimismo, el edil hizo referencia al impacto de la medida, señalando que “más del 20% de los siniestros fatales se deben al consumo de alcohol”, por lo que sostuvo que “es una política que se debe mantener”. Finalmente, señaló que el objetivo de la iniciativa es: “Ratificar el compromiso que tenemos con la plena vigencia del régimen de tolerancia cero en nuestra ciudad y en la provincia, y seguir apostando a la vida”.

En el articulado se manifiesta la oposición a cualquier iniciativa legislativa, en el ámbito de la provincia de Salta, que pretenda flexibilizar, modificar o alterar los límites de graduación alcohólica actualmente permitidos.

Por último, el texto exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores de la provincia de Salta a desestimar toda propuesta que debilite la normativa vigente, priorizando el derecho colectivo a la vida y la seguridad por sobre intereses particulares o sectoriales.

En los fundamentos se sostiene que el consumo de alcohol, incluso en dosis mínimas, disminuye los reflejos, altera la percepción y aumenta exponencialmente el riesgo de protagonizar siniestros viales. Se destaca además que la política de alcohol cero ha sido adoptada en diversas jurisdicciones como una herramienta eficaz de prevención y consolidada como un estándar en materia de seguridad vial.

Durante el análisis de la iniciativa, el concejal Gonzalo Nieva también planteó la necesidad de dar continuidad al régimen de tolerancia cero de alcohol en sangre para conductores de todo tipo de vehículos.