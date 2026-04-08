Con gran éxito se desarrollo “El mercado en tu barrio” en zona oeste

La Municipalidad de Salta llevó adelante una nueva edición de “El mercado en tu barrio” en la zona oeste de la ciudad, con una gran convocatoria de vecinos que se acercaron a aprovechar las ofertas y los servicios descentralizados.

La actividad se desarrolló en la cancha La Rivera, en barrio Santa Lucía. Durante la jornada, los asistentes pudieron acceder a productos de la canasta básica con importantes descuentos, además de distintos servicios municipales gratuitos como el Móvil de Licencias de Conducir y atención veterinaria.

Vecinos de la zona destacaron la diferencia de precios y la calidad de los productos. Olga Cabeza, una de las asistentes, remarcó: “Hay mucha diferencia con lo que es la feria del barrio o los almacenes. Aproveché para comprar tomate, chaucha, peras, espinaca, huevos y limones. La selección es excelente”.

Además, valoró la cercanía de la propuesta y la incorporación de servicios municipales. “Lo tenés en tu barrio y no gastas en transporte, eso ayuda mucho al bolsillo de la familia. Me encanta que haya puestos de servicios porque te ahorra tiempo y dinero. Realmente felicito a la Municipalidad”, afirmó.

Durante la jornada, el equipo de Bienestar Animal brindó atención gratuita a mascotas, incluyendo vacunación antirrábica, desparasitación y turnos para castración.

Al respecto, Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, explicó: “Estamos muy contentos porque pudimos acercarnos al barrio con una vacuna tan importante como la antirrábica, que previene una enfermedad mortal y zoonótica. Buscamos el bienestar de los animales y también de los vecinos”.

Asimismo, destacó la importancia de la descentralización: “Poder acercar estos servicios gratuitos directamente a los barrios es fundamental. También informamos sobre jornadas de adopción y hubo mucho interés por parte de los vecinos”.

Desde el municipio señalaron que “El mercado en tu barrio”, se consolidó como una herramienta clave para acompañar la economía familiar, promover el consumo local y acercar servicios esenciales a cada barrio.