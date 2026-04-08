Salta reafirma su apuesta al desarrollo productivo y la integración regional

La Expo Prograno 2026 abrió hoy sus puertas en Las Lajitas con una propuesta centrada en la innovación aplicada a la agroindustria, consolidándose como un espacio clave donde confluyen los principales actores del NOA con el objetivo de fortalecer los vínculos de toda la cadena productiva y exhibir los últimos avances tecnológicos del sector.

El acto inaugural fue encabezado por el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, junto al presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), Pedro Arias; el intendente de Las Lajitas, Fernando Alabi; el subsecretario de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores de la Nación, Martín Giaccio; y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. También participaron los ministros de Producción y Minería, Ignacio Lupión, y de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Esteban Amat Lacroix, entre otras autoridades.

Durante su discurso, Marocco transmitió el saludo del gobernador Gustavo Sáenz y destacó la importancia estratégica del encuentro para la región: “Expo Prograno nace con una visión que compartimos: potenciar la región integrando el futuro. Porque el desarrollo del NOA no puede pensarse de manera aislada, sino como una construcción colectiva entre provincias hermanas”.

En ese sentido, subrayó que la muestra trasciende lo estrictamente tecnológico: “Aquí no se viene solo a mostrar maquinaria, se viene a consolidar vínculos, a proyectar negocios y a pensar en conjunto cómo seguir creciendo en un contexto cada vez más exigente”.

El vicegobernador también hizo referencia al escenario internacional y la necesidad de planificación estratégica: “Hoy vivimos un momento de gran incertidumbre global. Hemos visto hasta qué punto el mundo puede volverse inestable. La enseñanza es clara: no podemos improvisar. Tenemos que estar preparados, con infraestructura, con apertura a nuevos mercados y con una mirada capaz de anticiparse a la volatilidad”.

Asimismo, remarcó el rol del Estado en el desarrollo productivo: “Creemos en un Estado con visión estratégica, que planifique, que acompañe y que genere condiciones para potenciar la producción, el trabajo y el desarrollo”.

Por su parte, el presidente de Prograno, Pedro Arias, destacó el compromiso del sector agroindustrial y la necesidad de generar condiciones para su crecimiento: “Esta Expo no es sólo una muestra, es la expresión concreta de un sector que arriesga, invierte, produce y genera empleo, aún en contextos complejos”. Y agregó: “El norte no pide privilegios, pide condiciones para producir, invertir y crecer”.

Finalmente, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, valoró el potencial productivo de la región y el rol del campo en la economía nacional: “Es la primera vez que estoy en Las Lajitas y estoy gratamente sorprendido. Cuando uno ve este potencial, entiende el país que tenemos”. En ese marco, señaló que “el campo es el sector más competitivo y productivo de la Argentina” y remarcó: “Tenemos una oportunidad. Gran parte del mundo está mirando lo que producimos y demandando lo que hacemos”.

La Expo Prograno 2026 continuará durante la jornada de mañana con una agenda de actividades, rondas de negocios y exposiciones que buscan seguir posicionando al norte argentino como un actor clave en la producción agroindustrial a nivel nacional e internacional.

Seguridad en el sector productivo

El ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, presente en el acto inaugural, destacó la importancia del trabajo conjunto que se viene desarrollando junto al sector productivo agroindustrial y ganadero de la provincia, subrayando la articulación para fortalecer la prevención en rutas y puntos estratégicos donde se profundizó el servicio de las patrullas de Seguridad Vial.

Asimismo enfatizó en el valor de las acciones conjuntas para afianzar la seguridad rural como un eje fundamental para potenciar el desarrollo socioeconómico provincial.