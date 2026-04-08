El ladrón entró, se durmió y terminó detenido
Un hombre de 60 años encontró a un extraño durmiendo en su local de productos de limpieza en Colonia Santa Rosa.
Salta Hoy
08 / 04 / 2026
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El propietario llegó a su negocio este martes a las 8:30 de la mañana y se sorprendió al ver a un individuo en el piso.
Al no conocerlo, decidió ir a la dependencia policial a hacer la denuncia.
Rápidamente llegó la policía y despertó al hombre de 31 años, quien tenía un cuchillo escondido entre sus prendas.
Además, había separado algunos productos del local con la intención de robar.
Afortunadamente, el dueño no sufrió daños y pudo salvar su mercadería.