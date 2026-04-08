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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

 

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Desde hoy el boleto de Saeta cuesta 1450 pesos

Así lo determinó la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), luego del análisis de los informes y de la audiencia pública.

Salta Hoy

08 / 04 / 2026

 

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Los motivos del incremento se fundamentan en la quita de subsidios nacionales y las subas en el precio del combustible y los salarios del sector.

Por otro lado, Saeta anunció que el trasbordo dejará de ser gratuito para los usuarios de boleto común. 

En su lugar, el segundo pasaje tendrá un descuento del 50%, siempre que se realice dentro de la ventana de una hora. La medida aún no tiene fecha precisa de aplicación. 

 

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