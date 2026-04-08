Femicidio en El Tipal: Comenzó la reconstrucción del crimen de Mercedes Kvedaras
La diligencia se desarrolla en la vivienda que era el hogar familiar al momento de los hechos y en el terreno en el que fue hallado el auto con la víctima y victimario.
Salta Hoy
08 / 04 / 2026
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Si bien la actividad estaba prevista para las 8 de la mañana, fuentes allegadas al Tribunal indicaron que el horario de inicio se corrió media hora más tarde
Participan todas las partes incluyendo al imputado Jose “Jota” Figueroa.