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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Femicidio en El Tipal: Comenzó la reconstrucción del crimen de Mercedes Kvedaras

La diligencia se desarrolla en la vivienda que era el hogar familiar al momento de los hechos y en el terreno en el que fue hallado el auto con la víctima y victimario.

Salta Hoy

08 / 04 / 2026

 

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Si bien la actividad estaba prevista para las 8 de la mañana, fuentes allegadas al Tribunal indicaron que el horario de inicio se corrió media hora más tarde 

Participan todas las partes incluyendo al imputado Jose “Jota” Figueroa. 

 

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