Choque entre moto y auto: Otro motociclista herido en un accidente
Ocurrió anoche en la intersección de la avenida Independencia y Santa Fe, de esta capital, a la altura de un semáforo.
Salta Hoy
09 / 04 / 2026
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Los pedidos de auxilio al Sistema de Emergencias 991 fueron por el impacto entre una motocicleta y un Renault 19 que se desplazaban en el mismo sentido.
El motociclista, un joven de 24 años, tuvo que ser trasladado al hospital San Bernardo con diagnóstico de traumatismo en una pierna.
Le realizaron el test de alcoholemia al conductor del auto y dio negativo.
Se esperan los resultados de las pericias para determinar responsabilidades.