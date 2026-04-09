Choque entre moto y auto: Otro motociclista herido en un accidente

Los pedidos de auxilio al Sistema de Emergencias 991 fueron por el impacto entre una motocicleta y un Renault 19 que se desplazaban en el mismo sentido.

El motociclista, un joven de 24 años, tuvo que ser trasladado al hospital San Bernardo con diagnóstico de traumatismo en una pierna.

Le realizaron el test de alcoholemia al conductor del auto y dio negativo.

Se esperan los resultados de las pericias para determinar responsabilidades.



