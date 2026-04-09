Las cremaciones gratuitas llegan a Salta

El servicio será coordinado por la Dirección de Servicios Fúnebres, que brinda asistencia integral, incluyendo la provisión del ataúd, capilla ardiente, traslado y sala velatoria en el cementerio de la Santa Cruz.

Para garantizar la transparencia, se informó que el trámite es estrictamente personal para familiares directos, quienes deberán presentar la documentación que acredite el domicilio en la ciudad, tanto del solicitante como de la persona fallecida.

La Dirección de Servicios Fúnebres dispuso una línea telefónica de atención disponible las 24 horas: 3874677258.

“Buscamos acompañar a muchas familias en un momento difícil y además acompañamos al cuidado del medio ambiente porque se logrará descongestionar el uso de las fosas de los cementerios municipales”, indicó Juan Linares, subsecretario de Inclusión Social de la comuna.

Y recordó que un servicio de sepelio tiene un costo de cerca de 2 millones de pesos. “Para muchas familias son montos imposibles de pagar, por eso el servicio que presta la municipalidad es vital”, subrayó Linares.

El funcionario indicó que la comuna realiza de 18 a 20 sepelios gratuitos al mes. “Pero vimos que en noviembre y diciembre del año pasado la cifra alcanzó a 45 servicios por mes, mostrando la caída del poder adquisitivo de los vecinos”.

Finalmente indicó que los servicios de cremación dados a conocer hoy se realizan tras un acuerdo firmado entre la comuna y una empresa privada.

La empresa realiza las cremaciones y el servicio es abonado por la arcas municipales.