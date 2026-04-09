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Barrio 9 de Julio: Daños totales en el incendio de una habitación en un inquilinato

Ocurrió por una mala conexión en el sistema de gas en la cocina. Afortunadamente no hubo personas afectadas.

Salta Hoy

09 / 04 / 2026

 

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En los primeros minutos de hoy, se desató un incendio en una habitación de calle Ambrosetti al 1800, en el barrio 9 de Julio. 

El fuego comenzó debido al mal funcionamiento del sistema de conexión de una manguera, con una garrafa y una cocina. 

El hombre que alquilaba la habitación estaba cocinando cuando ocurrió el siniestro.

Afortunadamente, no hubo heridos entre el inquilino ni los otros residentes del lugar, pero los daños fueron totales. 

Tras el alerta los bomberos voluntarios y de la policía llegaron rápidamente para sofocar las llamas. 

La situación generó preocupación entre los vecinos de la zona.

 


 

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