Trágico accidente en Salvador Mazza suma la cuarta víctima fatal de abril

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El motociclista, de 37 años, no llevaba casco y el test de alcoholemia dio positivo con 2,08 gramos de alcohol en sangre.

En un primer momento fue derivado al hospital de Tartagal, pero por la gravedad fue trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció hoy a las 0:30 debido a fractura de pelvis y shock séptico.

Las estadísticas indican que se convirtió en la cuarta víctima del mes de abril en accidentes de tránsito en la provincia, mientras suman 33 los fallecimientos en lo que va del año.

Sigue el operativo para dar con el desaprensivo conductor.