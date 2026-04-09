Apareció Blanca, la menor de 14 años, que era buscada en el B° Juan Manuel de Rosas
Había sido vista por última vez este martes cuando salió del colegio en horas de la tarde. Se encuentra en buen estado de salud.
Salta Hoy
09 / 04 / 2026
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La adolescente regresó a su casa por sus propios medios hoy cerca del mediodía en perfecto estado de salud.
De esta manera terminó el operativo policial iniciado el martes alrededor de las 19:00.
Junto a su madre se dirigió a la dependencia policial para realizar la ampliación de la denuncia, donde la chica solo dijo que estuvo con amigas. La progenitora pidió que no sea revisada por un médico.