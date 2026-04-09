Apareció Blanca, la menor de 14 años, que era buscada en el B° Juan Manuel de Rosas

La adolescente regresó a su casa por sus propios medios hoy cerca del mediodía en perfecto estado de salud.

De esta manera terminó el operativo policial iniciado el martes alrededor de las 19:00.

Junto a su madre se dirigió a la dependencia policial para realizar la ampliación de la denuncia, donde la chica solo dijo que estuvo con amigas. La progenitora pidió que no sea revisada por un médico.