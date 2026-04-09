 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:1 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

Toda la programación

Apareció Blanca, la menor de 14 años, que era buscada en el B° Juan Manuel de Rosas

Había sido vista por última vez este martes cuando salió del colegio en horas de la tarde. Se encuentra en buen estado de salud.

Salta Hoy

09 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La adolescente regresó a su casa por sus propios medios hoy cerca del mediodía en perfecto estado de salud. 

De esta manera terminó el operativo policial iniciado el martes alrededor de las 19:00.

Junto a su madre se dirigió a la dependencia policial para realizar la ampliación de la denuncia, donde la chica solo dijo que estuvo con amigas. La progenitora pidió que no sea revisada por un médico.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO