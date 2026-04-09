Maestros cerveceros artesanales salteños presentan sus productos

Será el próximo sábado 11 de abril desde las 18 horas hasta las 2 de la mañana en el predio conocido como Buen Retiro en Rosario de Lerma.

Así lo comentó Nicolás Aguilera, emprendedor de Cerveza Vallista y organizador del evento.

Dijo que los emprendedores salteños trabajan con productos locales para la elaboración de la cerveza como la albahaca, el arrope de chañar y hasta el “muña muña”.