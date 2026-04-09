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Maestros cerveceros artesanales salteños presentan sus productos

Será en el ”Lerma Beer Fest” a realizarse en Rosario de Lerma.

Salta Hoy

09 / 04 / 2026

 

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Será el próximo sábado 11 de abril desde las 18 horas hasta las 2 de la mañana en el predio conocido como Buen Retiro en Rosario de Lerma.

Así lo comentó Nicolás Aguilera, emprendedor de Cerveza Vallista y organizador del evento.

Dijo que los emprendedores salteños trabajan con productos locales para la elaboración de la cerveza como la albahaca, el arrope de chañar y hasta el “muña muña”. 

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