Alto ausentismo en el secundario: “Los chicos no van al colegio porque no tienen ganas”

Postay es docente y especialista en gestión educativa y fue entrevistada sobre el último informe de Argentinos por la Educación que marca un agravamiento del ausentismo estudiantil.

Según la encuesta el 51% de los estudiantes faltan al menos 15 días por año. El reporte de ausentismo estudiantil creció 7 puntos porcentuales en dos años a nivel país y se observan incrementos en las 24 provincias. En Salta los chicos que faltan llegan al 31%.

Según lo reportado por los mismos estudiantes, el 21% falta entre 15 y 19 días al año; el 20% entre 20 y 29; y el 10%, 30 días o más.

“La encuesta surge de entrevistas realizadas a los alumnos y a los directivos de establecimientos escolares”, indicó Postay.

“Algunos chicos dicen que faltan por cuestiones de enfermedades, pero “la mayoría asegura que simplemente faltan porque no tienen ganas de ir a clases, sobre todo eso pasa en colegios de gestión privada”, comentó.

La especialista remarcó que todo chico necesita del contacto cara a cara con su docente y sus compañeros para poder aprender.

“Acá tenemos que hablar con la familia porque la escuela sola no puede educar a un joven. El docente de matemáticas va a enseñar matemáticas, no es un animador de fiestas para que el chico se divierta”, expresó.

Viviana Postay, vocera de Argentinos por la Educación