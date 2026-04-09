Cafayate lanza interesantes promociones

Los fines de semana que están habilitados para las promociones son el 18 abril, el 20 junio, el 17 de octubre y el 28 de noviembre, todos del presente año.

“Además del hospedaje 3x2, las agencias de turismo ofrecen descuentos del 20%, los locales de comidas descuentos que van del 15 al 20% y también habrá importantes rebajas en las artesanías” expresó Aiello.



Los interesados en conocer los comercios adheridos pueden ingresar a la página web www.atcafayate.tur.ar

