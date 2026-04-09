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Cafayate lanza interesantes promociones

Para captar a nuevos visitantes, los empresarios hoteleros y gastronómicos de la ciudad “Donde vive el Sol” dieron a conocer hoy promociones de hospedaje de 3 noches por 2, descuentos especiales en paseos, gastronomía y artesanías, según dijo Jose Luis Aiello, presidente de la Cámara de Turismo de Cafayate.  

Salta Hoy

09 / 04 / 2026

 

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Los fines de semana que están habilitados para las promociones son  el 18 abril, el 20 junio, el 17 de octubre y el 28 de noviembre, todos del presente año. 

“Además del hospedaje 3x2, las agencias de turismo ofrecen descuentos del 20%, los locales de comidas descuentos que van del 15 al 20% y también habrá importantes rebajas en las artesanías” expresó Aiello.


Los interesados en conocer los comercios adheridos pueden ingresar a la página web  www.atcafayate.tur.ar
 

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