Ley de Glaciares: “Celebramos las inversiones con nuestras propias reglas”
“Esta legislación es un gran compromiso y responsabilidad para Salta”, dijo por Radio Salta, Gustavo Carrizo, secretario de Minería del Gobierno provincial.
Salta Hoy
09 / 04 / 2026
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El funcionario mencionó que los glaciares en Salta están ubicados a 6 mil metros de altura en la cumbre de algunas montañas como el Nevado del Acay.
“Lo que nosotros ganamos con esta ley se enmarca en el plano político y técnico” indicó Carrizo y aclaró que la provincia de Salta no cuenta -por el momento- con proyectos mineros abiertos para la zonas de glaciares.