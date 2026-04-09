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Ley de Glaciares: “Celebramos las inversiones con nuestras propias reglas”

“Esta legislación es un gran compromiso y responsabilidad para Salta”, dijo por Radio Salta, Gustavo Carrizo, secretario de Minería del Gobierno provincial.

Salta Hoy

09 / 04 / 2026

 

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El funcionario mencionó que los glaciares en Salta están ubicados a 6 mil metros de altura en la cumbre de algunas montañas como el Nevado del Acay. 

“Lo que nosotros ganamos con esta ley se enmarca  en el plano político y técnico” indicó Carrizo  y aclaró que la provincia de Salta no cuenta -por el momento- con proyectos mineros abiertos para la zonas de glaciares.

 

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