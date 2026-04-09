Ley de Glaciares: “Celebramos las inversiones con nuestras propias reglas”

El funcionario mencionó que los glaciares en Salta están ubicados a 6 mil metros de altura en la cumbre de algunas montañas como el Nevado del Acay.

“Lo que nosotros ganamos con esta ley se enmarca en el plano político y técnico” indicó Carrizo y aclaró que la provincia de Salta no cuenta -por el momento- con proyectos mineros abiertos para la zonas de glaciares.