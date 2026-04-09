Salud Pública refuerza la importancia de la prevención cardiovascular

En el marco del Día de la Cardiología Argentina, que se conmemora cada 9 de abril en recuerdo de la fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) en 1937, el Ministerio de Salud Pública refuerza la importancia de la prevención y los controles oportunos para el cuidado de la salud cardiovascular.

El hospital Público Materno Infantil (HPMI) cuenta con una Unidad de Cardiología que integra los servicios de Cardiología de Adultos y Pediátrica, Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular, brindando atención integral a la población infantil y a embarazadas con patologías cardíacas.

Durante el año 2025, el equipo de Cardiología Pediátrica realizó 5119 consultas externas, 60 cirugías, 5586 interconsultas y 1467 seguimientos extraservicio. Por su parte, el área de Cardiología de Adultos efectuó 2513 consultas externas, 5278 interconsultas y 129 consultas virtuales.

El servicio dispone de equipamiento para la realización de estudios como ecocardiogramas Doppler, electrocardiogramas, monitoreo Holter y MAPA (Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial), además de estudios de mayor complejidad como ecografías transesofágicas y diagnóstico prenatal de cardiopatías.

Asimismo, se desarrollan acciones extramuros y se fortalece la Red Provincial de Cardiopatías Congénitas, con centros de referencia en distintas localidades, lo que permite ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento en todo el territorio.

Las enfermedades cardíacas constituyen una de las principales causas de morbimortalidad, por lo que la detección temprana y el seguimiento adecuado resultan fundamentales para reducir riesgos y mejorar la calidad de vida de la población.

Desde la cartera sanitaria se recuerda que la adopción de hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, la actividad física regular, evitar el consumo de tabaco y alcohol, y la realización de controles médicos periódicos, son medidas clave para prevenir enfermedades cardiovasculares y detectar a tiempo posibles patologías.