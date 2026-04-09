El municipio trabajará en conjunto con la Fundación Manos Abiertas

La Municipalidad de la Ciudad de Salta firmó un convenio de cooperación con la Fundación Manos Abiertas Filial Salta con el objetivo de fortalecer el trabajo social que la organización realiza en distintos puntos de la ciudad.

El acuerdo fue rubricado por el secretario de Gobierno, Nicolás Martorell, y la presidenta de la institución, María Elvira Wayar, busca articular acciones conjuntas que permitan ampliar el alcance de la fundación, especialmente en la asistencia a personas en situación de calle, vulnerabilidad social y pacientes con enfermedades terminales que son acompañados en la Casa de la Bondad.

En este marco, se dictarán capacitaciones abiertas a la comunidad, como cursos de Excel, Word, RCP y primeros auxilios, que contarán con certificación. Estas instancias estarán orientadas tanto a la formación como a la generación de recursos para sostener las actividades de la organización.

Al respecto, Griselda Grosso, directora general de Gestiones Gubernamentales, destacó el trabajo que viene realizando la gestión del intendente, Emiliano Durand, en conjunto con diferentes instituciones sociales.

“Vamos a trabajar en las distintas sedes que ellos tienen con capacitaciones y colaborando para que puedan crecer y llegar a mayor cantidad de gente”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, María Elvira Wayar, presidenta de la Fundación, valoró el convenio como una oportunidad clave para continuar desarrollando sus obras, que incluyen asistencia a personas en situación de calle, apoyo escolar, acompañamiento a personas en soledad y el cuidado integral de pacientes en el final de la vida.

Además, el acuerdo abre la posibilidad de avanzar en proyectos específicos, como la creación de nuevas habitaciones para cuidados paliativos en la Casa de la Bondad, fortaleciendo así la red de contención social en la ciudad.