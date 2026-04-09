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Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en amistosos previos al Mundial

La federación hondureña oficializó el encuentro, que se disputará en Estados Unidos durante la próxima Fecha FIFA. El país europeo también confirmó el duelo en Alabama. 

Deportes

09 / 04 / 2026

 

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La Selección argentina jugará dos nuevos amistosos internacionales en la antesala del Mundial, luego de que la federación de Honduras e Islandia anunciaran de manera oficial el cruce entre ambos equipos.

Por el lado de Honduras, el partido se jugará el próximo 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas, en el marco de una Fecha FIFA que servirá como preparación para ambas selecciones.

La Selección anunció la confirmación de ambos duelos en su cuenta oficial de X, con las fechas y sedes correspondientes.

El anuncio también fue realizado a través de las redes sociales del combinado centroamericano, invita además a los hinchas hondureños en Estados Unidos a acompañar al equipo en este compromiso.

Mientras tanto, Argentina continúa definiendo el plantel con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista, sumando rodaje y probando variantes en lo que va a ser la convocatoria final.

A su vez, Islandia, por medio de su página web, confirmó el amistoso internacional ante Argentina como parte de la preparación del campeón del mundo rumbo al Mundial 2026.

La Asociación Islandesa de Fútbol (KSI) anunció que su selección mayor enfrentará a la “Albiceleste” el próximo 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en Estados Unidos.

Este encuentro será el último compromiso del conjunto argentino antes de iniciar la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá.

Será apenas la segunda vez que Islandia y Argentina se enfrenten a nivel de selecciones mayores, con el único antecedente que se remonta al Mundial de Rusia 2018, donde igualaron 1-1, con gol de Alfreð Finnbogason para el conjunto europeo y Sergio Agüero para la albiceleste dirigida por Jorge Sampaoli.

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