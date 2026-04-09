La Policía realizó más de 20 allanamientos en Tartagal y Salvador Mazza

En el marco de importantes investigaciones contra el delito organizado en Tartagal, se esclarecieron cinco causas penales por robos en banda cometidos entre febrero y marzo de 2026.

Las tareas investigativas fueron desarrolladas por la División Brigada de Investigaciones del Distrito de Prevención 4 (SDGI) y dirigidas por la Fiscalía Penal 1, a cargo de Pablo Cabot, y la Fiscalía Penal 2, de Rafael Medina.

Como resultado de las acciones, desde la madrugada de hoy se concretaron 26 allanamientos en Tartagal y Salvador Mazza. Se logró la detención de personas investigadas, quienes integraban dos bandas delictivas con roles definidos.

Una de las organizaciones está vinculada al robo cometido en un local comercial céntrico, de donde sustrajeron 20 teléfonos celulares, además de robos de vehículos que posteriormente eran comercializados en Bolivia.

La segunda organización criminal operaba irrumpiendo en domicilios particulares con moradores presentes, de donde sustrajeron objetos de valor y más de 15 millones de pesos.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, motos y un automóvil, además de armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una réplica de pistola, marihuana y más de 4 millones de pesos en efectivo. También se incautaron herramientas como cortafierros y ganzúas hechizas, entre otros elementos de interés para las causas penales.

Para la ejecución de las medidas judiciales se desplegó un importante operativo con la participación de 180 efectivos de distintas áreas: Infantería, Motorizada, Rural, Policía Científica y personal del Distrito de Prevención 4, a cargo de Juan Contrera, quienes trabajaron de manera coordinada con los investigadores.

La planificación logística y operativa fue presentada previamente ante el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y los fiscales penales intervinientes. Estuvieron presentes el jefe de Policía, Diego Bustos, y el director General de Investigaciones, Oscar Chocobar, quienes supervisaron el desarrollo del operativo.