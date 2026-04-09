El Hospital San Bernardo realizó el primer implante de marcapasos sin cables en Salta

En el Hospital San Bernardo se concretó con éxito el primer implante de un marcapasos sin cables en la provincia de Salta. La intervención, realizada en el Servicio de Hemodinamia, posiciona a la institución como un centro de referencia en la aplicación de alta tecnología para el tratamiento de patologías cardiovasculares complejas.

La práctica fue posible gracias a la infraestructura del hospital, que dispone de un angiógrafo de última generación. Este equipamiento permite obtener imágenes del sistema vascular en tiempo real, facilitando intervenciones de alta precisión en cuadros como obstrucciones arteriales, aneurismas y enfermedades valvulares. El procedimiento estuvo a cargo de un equipo de especialistas integrado por los doctores Sebastián Schanz, Federico Robles, Federico Sanmillán y Horacio Jauregui, expertos en cardiología, marcapasos y arritmias.

En esta oportunidad se utilizó el dispositivo Micra, una tecnología desarrollada por Medtronic que representa un cambio de paradigma en la estimulación cardíaca. A diferencia de los modelos tradicionales, este marcapasos es un 93% más pequeño —similar al tamaño de una cápsula— y no requiere de cables ni de la creación de un "bolsillo" quirúrgico en el pecho del paciente. Su colocación se realiza mediante un cateterismo a través de la vena femoral, alojándose directamente en el ventrículo derecho del corazón.

El uso de esta tecnología reduce significativamente el riesgo de complicaciones asociadas a los dispositivos convencionales, como infecciones, hematomas o fallas en los conductores. Al ser un procedimiento mínimamente invasivo, el paciente experimenta una recuperación mucho más rápida, permitiéndole retomar sus actividades habituales en un plazo menor y sin las cicatrices características de las cirugías tradicionales.

Desde la organización del equipo médico destacaron que este avance representa un salto cualitativo para la salud pública de Salta. "Poder ofrecer a los pacientes una tecnología que elimina cables y cicatrices es un logro compartido que pone de manifiesto la excelencia de nuestros profesionales", señalaron.