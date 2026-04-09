Se gestionó la liberación de fondos nacionales para atención a personas con discapacidad

El gobernador Gustavo Sáenz anunció que, tras gestiones ante las autoridades nacionales y diálogo con el diputado Bernardo Biella, se logró destrabar el pago de los fondos correspondientes al ejercicio 2026 destinados al sector de la discapacidad, una gestión que resulta determinante para regularizar el flujo de pagos a través del programa Incluir Salud. Lo hizo en el marco de la entrega de 40 casas en Apolinario Saravia.

Esta intervención permite dar respuesta a una situación crítica que puso en riesgo la continuidad de los tratamientos y el sostenimiento de las instituciones que brindan servicios esenciales en el territorio salteño.

"Logramos avanzar a través del diálogo y el trabajo conjunto con los organismos nacionales para dar previsibilidad a un sector que nos preocupa profundamente. Nuestra prioridad es y será siempre proteger a los más vulnerables, por lo que gestionamos con firmeza para que los fondos lleguen a donde tienen que llegar, garantizando que cada institución y cada transportista pueda seguir cumpliendo su rol social y asegurando la rehabilitación y educación de cientos de familias salteñas", manifestó el mandatario.

La regularización de estas partidas impacta en 1251 beneficiarios que reciben asistencia técnica, pedagógica y médica en 43 establecimientos distribuidos entre Salta capital y municipios del interior. Se trata de instituciones que cubren la prestación básica de rehabilitación y educación, las cuales venían afrontando serias dificultades operativas debido a los retrasos financieros, comprometiendo no solo el pago de salarios y servicios, sino también la calidad de vida de los pacientes.

Entre las entidades alcanzadas se encuentran Hirpace, Anidar y Divino Niño, que brindan atención diaria a cientos de niños y jóvenes mediante equipos interdisciplinarios.

“Estas instituciones son modelos. Hay que auditarlas, recorrerlas y ver la cantidad de chicos que reciben atención todos los días. Esto no puede interrumpirse”, sostuvo Sáenz, y remarcó que, a partir de estas gestiones, Nación se comprometió a abonar “hasta el último peso” adeudado.

El mandatario recordó además que Salta fue pionera en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, al impulsar una medida cautelar que permitió restablecer pensiones y servicios que habían sido suspendidos. No obstante, advirtió que posteriormente se registraron recortes en los fondos nacionales que afectaron directamente a estas instituciones.

Finalmente, Sáenz destacó que la asistencia no distingue posicionamientos políticos, sino que responde a una necesidad social urgente: “Pueden ser libertarios, kirchneristas o peronistas, pero primero están las personas con discapacidad. Es una obligación que debemos cumplir”.

Servicio de transporte

Al respecto, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó la importancia de la gestión del Ejecutivo para evitar el colapso del sistema. El funcionario hizo hincapié en que, además de la atención terapéutica, 457 del total de los beneficiarios depende del servicio de transporte para acceder a los centros de cuidado.

Al garantizar estos recursos, que incluyen la cancelación de deudas con las empresas de transporte especializado, se asegura que el traslado de las personas con discapacidad no se interrumpa, un eslabón fundamental para la asistencia efectiva, especialmente para las familias que residen en zonas alejadas de los centros de salud.