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Cafayate presentó su campaña de promoción con beneficios para turistas del norte argentino

La iniciativa “Cafayate para los norteños” fue lanzada en Tucumán y Salta con el objetivo de incentivar escapadas de fin de semana, fortalecer el turismo regional y posicionar al destino a nivel nacional e internacional.

Salta Hoy

09 / 04 / 2026

 

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La campaña de promoción turística de Cafayate se dio a conocer ayer en la vecina provincia de Tucumán y hoy en la capital salteña, fruto de un trabajo articulado entre los sectores público y privado. Esta acción busca impulsar el flujo de visitantes regionales y consolidar a la localidad como uno de los principales referentes del NOA.

En este marco, el Ministerio de Turismo y Deportes acompañó la propuesta impulsada por la Asociación de Turismo de Cafayate y el municipio local, reafirmando su compromiso con el desarrollo de iniciativas que dinamicen la actividad durante todo el año. El lanzamiento fue encabezado por el subsecretario de Desarrollo Turístico, Alejandro Romero; el presidente de la cámara sectorial, José Luis Aiello; y el secretario de Turismo y Cultura municipal, Daniel Guanca.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de generar estrategias conjuntas. Romero señaló que “estas acciones reflejan la sinergia entre los ámbitos estatal y empresarial para potenciar los destinos mediante ofertas concretas que impactan en las economías locales”. Por su parte, Aiello explicó que el programa surge para fomentar viajes de cercanía, poniendo en valor la identidad, la cultura y la excelencia de los servicios cafayateños.

La propuesta busca incentivar estadías cortas desde el norte argentino, especialmente durante periodos que no coinciden con feriados largos, a través de bonificaciones exclusivas en establecimientos adheridos. Entre las promociones se destacan descuentos en alojamientos, como el beneficio de 3 noches al precio de 2, tarifas especiales en excursiones, visitas a bodegas y experiencias en restaurantes y bares.

La iniciativa se desarrollará en dos etapas: del 18 de abril al 20 de junio y del 17 de octubre al 28 de noviembre. Además de las rebajas, el cronograma incluirá una agenda con concursos culinarios, presentaciones musicales y eventos culturales. Actualmente, participan más de 20 prestadores habilitados, garantizando la seguridad y calidad de la oferta. Quienes deseen conocer más detalles pueden ingresar al sitio oficial www.atcafayate.tur.ar
 

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