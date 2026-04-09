Las Lajitas: Sáenz destacó el potencial agropecuario de Salta en la Expo Prograno 2026

El gobernador Gustavo Sáenz recorrió este jueves la segunda edición de la Expo Prograno en Las Lajitas, uno de los principales encuentros del sector agropecuario y agroindustrial del norte argentino.

Acompañado por el intendente local Fernando Alabi y el presidente de Prograno, Pedro Arias, el mandatario destacó la importancia de este tipo de espacios para visibilizar el potencial productivo de Salta, fortalecer la cadena agroindustrial y promover nuevas inversiones.

La muestra, organizada por la Asociación de Productores de Granos del Norte, se desarrolla sobre la ruta provincial 5, kilómetro 92, y convoca este año a más de 130 productores, empresas, técnicos y especialistas de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

En este contexto, Sáenz subrayó que el crecimiento del sector agropecuario en la provincia está vinculado a políticas que promueven el desarrollo productivo con una mirada federal, destacando especialmente el nuevo ordenamiento territorial que amplía la superficie disponible para la actividad y abre nuevas oportunidades de expansión.

En la oportunidad el mandatario visitó los distintos stands y dialogó con los expositores. Del recorrido también participaron el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión; el gerente general de Prograno, Ignacio Chavarría; funcionarios provinciales, municipales, productores y visitantes.

Acompañamiento provincial

El Gobierno de la Provincia acompaña la realización de la Expo por su impacto en la economía regional y su aporte al desarrollo del sector. En este marco, el evento fue declarado de interés provincial mediante el Decreto 179/26, que establece la exención del Impuesto a los Sellos y del Impuesto a las Actividades Económicas para las actividades vinculadas.

El predio ferial cuenta con la participación de más de 130 firmas vinculadas a maquinaria agrícola, insumos, servicios y soluciones productivas, además de espacios de intercambio técnico y comercial. También se desarrollan charlas y conferencias con especialistas sobre innovación, mercados de granos, inteligencia artificial aplicada al agro y coyuntura económica.

Una muestra en crecimiento

La Expo Prograno se realiza por segundo año consecutivo, consolidándose como un punto de referencia para el sector en el NOA. En su primera edición, en 2025, reunió a más de 70 expositores, mientras que en esta se destaca la participación de más de 130, superando las expectativas más optimistas.

Durante las jornadas del miércoles 8 y jueves 9 de abril se desarrollarán dinámicas a campo con maquinaria agrícola y actividades técnicas que permitirán a los productores conocer de primera mano las últimas innovaciones y herramientas para mejorar la productividad.

En ese marco, la Expo Prograno reúne una amplia variedad de empresas de distintos rubros vinculados al sector agropecuario, como bancos, firmas de maquinaria e insumos, automotrices, inmobiliarias y consignatarias. También participan empresas del ámbito ganadero, constructoras, proveedores de indumentaria, agua, tecnologías de riego, energías renovables y servicios mineros.

La muestra se completa con la presencia de empresas exportadoras, del sector naviero y de tecnología para acopio y procesamiento, además de proveedores de combustible, repuestos, baterías y otros insumos esenciales para la actividad agropecuaria, junto a instituciones públicas y organismos técnicos del sector.

Con esta iniciativa, Salta reafirma su posicionamiento como una provincia con fuerte potencial agropecuario, capacidad de crecimiento y condiciones favorables para el desarrollo de toda la cadena productiva.