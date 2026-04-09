Buscan a una adolescente de 14 años en Salta

La ausencia de una adolescente de 14 años encendió en las últimas horas un operativo de búsqueda en la Ciudad de Salta, movilizando a distintas áreas de seguridad y generando preocupación en su entorno familiar. La situación activó de inmediato los mecanismos previstos para este tipo de casos, mientras crece la expectativa por dar con su paradero lo antes posible.

La joven es Blanca Liliana, quien, según la información oficial, se ausentó de su hogar en barrio Juan Manuel de Rosas durante la víspera. Tras advertir su desaparición, sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría 11 del barrio 17 de Octubre, lo que permitió la rápida intervención de las autoridades.

A partir de ese momento, se puso en marcha el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, un sistema que articula el trabajo de distintas dependencias policiales bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. En este caso, la investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Penal 1, que supervisa las tareas desplegadas para localizar a la menor.

De acuerdo a los datos aportados por fuentes oficiales, Blanca Liliana presenta contextura física media, cabello negro, tez trigueña y una altura aproximada de 1,65 metros.

Al momento de su desaparición, vestía su uniforme escolar, compuesto por pantalón tipo cargo, chomba y campera de color azul marino, un detalle clave para facilitar su identificación en la vía pública o en registros de cámaras.

Desde la Policía informaron que distintas áreas trabajan de manera coordinada en la búsqueda, incluyendo patrullajes, relevamientos y análisis de información que pueda aportar datos sobre los últimos movimientos de la adolescente.

El despliegue responde a los lineamientos del protocolo vigente, que establece acciones inmediatas ante la denuncia de desaparición de menores de edad, priorizando la rapidez en la difusión y la recolección de información.



En paralelo al trabajo policial, las autoridades apelan a la colaboración de la sociedad. Solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de la joven se comunique de forma inmediata con los canales habilitados.

Se puede contactar al Sistema de Emergencias 911, dirigirse a la dependencia policial más cercana o comunicarse directamente con la Comisaría 11 (DDP 1) al teléfono 387-4255702.

Mientras avanza la búsqueda, el caso mantiene en vilo a la comunidad, con la esperanza de que los datos que puedan surgir en las próximas horas permitan esclarecer la situación y garantizar el regreso de la adolescente a su hogar.