Chikungunya: Un muerto y más de 500 contagiados
La cartera sanitaria advierte que muchos pacientes necesitan rehabilitación , una vez superada la enfermedad. El Centro Provincial de Rehabilitación aplicará un protocolo que previene secuelas crónicas.
Salta Hoy
09 / 04 / 2026
Desde el Ministerio de Salud Pública se encuentra trabajando de manera articulada en todas las etapas de atención, seguimiento y rehabilitación de pacientes con Chikungunya, enfermedad que ya registra 572 casos en el territorio provincial. Desde la cartera sanitaria se hace especial énfasis en la prevención domiciliaria, la consulta temprana y el tratamiento especializado para evitar secuelas crónicas.
Asi lo confirmó por Radio Salta, Francisco Garcia Campos, responsable del Programa Vigilancia Epidemiológica.
"Más del 50% de los pacientes pueden evolucionar hacia las etapas posteriores, donde es fundamental la rehabilitación para evitar secuelas. El paciente puede presentar cuadros de artritis y dolores articulares muy intensos que dificultan la movilidad. En ese momento es clave iniciar un tratamiento adecuado", indicó Garcia Campos.