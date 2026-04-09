Chikungunya: Un muerto y más de 500 contagiados

Desde el Ministerio de Salud Pública se encuentra trabajando de manera articulada en todas las etapas de atención, seguimiento y rehabilitación de pacientes con Chikungunya, enfermedad que ya registra 572 casos en el territorio provincial. Desde la cartera sanitaria se hace especial énfasis en la prevención domiciliaria, la consulta temprana y el tratamiento especializado para evitar secuelas crónicas.

Asi lo confirmó por Radio Salta, Francisco Garcia Campos, responsable del Programa Vigilancia Epidemiológica.

"Más del 50% de los pacientes pueden evolucionar hacia las etapas posteriores, donde es fundamental la rehabilitación para evitar secuelas. El paciente puede presentar cuadros de artritis y dolores articulares muy intensos que dificultan la movilidad. En ese momento es clave iniciar un tratamiento adecuado", indicó Garcia Campos.