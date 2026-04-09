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Chikungunya: Un muerto y más de 500 contagiados

La cartera sanitaria advierte que muchos pacientes necesitan rehabilitación , una vez superada la enfermedad.  El Centro Provincial de Rehabilitación aplicará un protocolo que previene secuelas crónicas. 

Salta Hoy

09 / 04 / 2026

 

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Desde el Ministerio de Salud Pública  se encuentra trabajando de manera articulada en todas las etapas de atención, seguimiento y rehabilitación de pacientes con Chikungunya, enfermedad que ya registra 572 casos en el territorio provincial. Desde la cartera sanitaria se hace especial énfasis en la prevención domiciliaria, la consulta temprana y el tratamiento especializado para evitar secuelas crónicas.

Asi lo confirmó por Radio Salta, Francisco Garcia Campos, responsable del Programa Vigilancia Epidemiológica.

"Más del 50% de los pacientes pueden evolucionar hacia las etapas posteriores, donde es fundamental la rehabilitación para evitar secuelas. El paciente puede presentar cuadros de artritis y dolores articulares muy intensos que dificultan la movilidad. En ese momento es clave iniciar un tratamiento adecuado", indicó Garcia Campos.

 

 

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