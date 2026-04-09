Salta implementa protocolo específico para la rehabilitación de pacientes con chikungunya
Con más de 500 contagios reportados en la provincia y un fallecido, el Ministerio de Salud garantiza la atención en todas las etapas de la enfermedad viral.
Salta Hoy
09 / 04 / 2026
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Puede causar síntomas debilitantes y fuertes dolores en las articulaciones.
El nuevo protocolo busca mejorar la calidad de vida de los afectados con terapias físicas y ocupacionales.
Los profesionales de la salud están capacitados para brindar el apoyo necesario, en una iniciativa para combatir el brote.